На базе АО «Пензтяжпромарматура» состоялась масштабная конференция «Импортозамещение трубопроводной арматуры в нефтеперерабатывающей отрасли: диалог с производителем оборудования».

• 35 нефтяников и газовиков;

• 2 дня деловой программы;

• 4 деловых сессии с обсуждением ключевых вопросов отрасли;

• 3 производственные площадки: ПТПА, ПТПА-Партнер, Машсталь.

Событие объединило производителей, потребителей и разработчиков стандартов, позволило обсудить проблемы и найти способы повышения взаимодействия в области производства сложной высокотехнологичной арматуры для НПЗ и газохимических заводов.

Группа ПТПА предложила для отрасли ряд технических решений, представила новую марку приводных устройств Лемберг, поделилась опытом оказания сервисных услуг по ремонту и обслуживанию оборудования иностранного производства.

«По итогам конференции мы получили положительную обратную связь от участников, а также заинтересованность от ряда компаний в продукции АО «ПТПА»», - подчеркнули в компании.

