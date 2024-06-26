Вынесены на публичное обсуждения проекты ГОСТов на крепёжные изделия 11.06.2024

Вынесены на публичное обсуждения проекты следующих ГОСТов:
Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных
теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями и
навесных фасадных системах с воздушным зазором. Методы испытаний
Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных
теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями и
навесных фасадных системах с воздушным зазором. Технические условия
Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация
Разработчик проектов – АО «ЦНИИПромзданий». Разрабатываемые национальные стандарты
не имеют аналогов среди международных и региональных стандартов
Дата начала публичного обсуждения 28.05.2024
Дата окончания публичного обсуждения 28.07.2024
Приём замечаний по проектам стандартов осуществляется по адресу 127238, г. Москва,
Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2 8 (495) 482-45-06 cniipz@cniipz.ru, там же можно получить
копии проектов стандартов.
Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов.
Общие технические условия
Разработчик – Национальный кровельный союз. Разрабатываемый национальный стандарт не
имеет аналогов среди международных и региональных стандартов
Дата начала публичного обсуждения 23.05.2024
Дата окончания публичного обсуждения 23.07.2024
Приём замечаний по проекту стандарта осуществляется по адресу191167, Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 153, оф. 86 +7 (495) 773-40-16, +7 (905) 572-00-04 molchanova@roofers-
union.ru, tk144@gostinfo.ru, там же можно получить копию проекта стандарта.