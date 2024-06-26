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Сотрудниками УФСБ России по Курганской области задержана начальница отдела охраны здоровья крупного завода, осуществляющего производство трубопроводной арматуры.

26 июня, 2024 25
«В отношении начальника отдела охраны здоровья, труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды одного из заводов региона возбуждено уголовное дело по статье
„коммерческий подкуп". Подозреваемая в период с 2022 по 2023 год получила от руководителя
подрядной организации взятку в размере не менее 180 тысяч рублей за содействие в заключении
договоров», — сообщали в Следственном комитете РФ по Курганской области.
В ходе следственных действий, проведенных совместно с УФСБ, были изъяты важные
доказательства, подтверждающие вину задержанной. В ближайшее время ей будет предъявлено
обвинение, и следствие рассмотрит вопрос о выборе меры пресечения.
Данное уголовное дело стало очередным в цепочке расследований, связанных с коррупционными
проявлениями на предприятиях Курганской области, занимающихся производством
стратегически значимой продукции.
По данным источников портала URA RU, задержанной является начальник отдела
промышленной безопасности завода «Корвет».

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