Предприятие Росатома завершило отгрузку первой партии запорной арматуры для строящихся энергоблоков АЭС «Куданкулам» в Индии.

«Сегодня мы отгружаем первую партию трубопроводной арматуры для пятого и шестого блоков

строящейся АЭС «Куданкулам» в Индии, это 228 единиц продукции. Это не самая большая

партия, для третьего и четвертого блоков индийской АЭС были примерно такие же. В целом срок

поставки всего объема изделий по договору — первое полугодие 2025 года», — рассказали в

компании.

Партия состоит из клиновых задвижек высокого и низкого давления, которые необходимы для

надежной работы трубопроводов АЭС. Они также называются обратными затворами,

производятся из углеродистых сталей, стойких к коррозии. Продукцию для индийской атомной

станции с производственной площадки в Петрозаводске до порта в Санкт-Петербурге доставят

автомобильным транспортом.

До выполнения этого заказа последнюю поставку из 294 единиц оборудования трубопроводной

арматуры общим весом 312 тонн «Петрозаводскмаш» осуществил в Бангладеш для местной АЭС

«Руппур». Всего же для строительства и модернизации атомных станций на заводе изготовлено и

отгружено 685 единиц оборудования.

Изделия, произведенные на «Петрозаводскмаше», работают при температуре до 350 С. В

процессе изготовления каждая единица оборудования проходит комплекс заводских испытаний,

в том числе пневматические, гидравлические, испытания на вакуумную герметичность.

ЛЗ «Петрозаводскмаш»