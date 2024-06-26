Предприятие Росатома завершило отгрузку первой партии запорной арматуры для строящихся энергоблоков АЭС «Куданкулам» в Индии.

«Сегодня мы отгружаем первую партию трубопроводной арматуры для пятого и шестого блоков
строящейся АЭС «Куданкулам» в Индии, это 228 единиц продукции. Это не самая большая
партия, для третьего и четвертого блоков индийской АЭС были примерно такие же. В целом срок
поставки всего объема изделий по договору — первое полугодие 2025 года», — рассказали в
компании.
Партия состоит из клиновых задвижек высокого и низкого давления, которые необходимы для
надежной работы трубопроводов АЭС. Они также называются обратными затворами,
производятся из углеродистых сталей, стойких к коррозии. Продукцию для индийской атомной
станции с производственной площадки в Петрозаводске до порта в Санкт-Петербурге доставят
автомобильным транспортом.
До выполнения этого заказа последнюю поставку из 294 единиц оборудования трубопроводной
арматуры общим весом 312 тонн «Петрозаводскмаш» осуществил в Бангладеш для местной АЭС
«Руппур». Всего же для строительства и модернизации атомных станций на заводе изготовлено и
отгружено 685 единиц оборудования.
Изделия, произведенные на «Петрозаводскмаше», работают при температуре до 350 С. В
процессе изготовления каждая единица оборудования проходит комплекс заводских испытаний,
в том числе пневматические, гидравлические, испытания на вакуумную герметичность.
ЛЗ «Петрозаводскмаш»