Юбилей АО «АК «Корвет» - 60 лет со дня основания!

Предприятие АО «АК «Корвет» празднует 60 лет со дня основания! Курганский

завод изготавливает широкую номенклатуру трубопроводной и фонтанной арматуры,

устьевого оборудования на давления до 1050 атмосфер, в коррозионностойком исполнении

К-3 для различных климатических условий эксплуатации. Продукция используется для

добычи и транспортировки нефти и газа как на материке, так и на морском шельфе.

11 июня, в Курганской Филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию

АО «АК «Корвет». Приглашение получили более тысячи человек — это сотрудники и ветераны

завода, почетные гости, в том числе из администрации Курганской области и города Кургана,

областной думы. В программе предусмотрено награждение лучших работников предприятия,

сюрпризы от организаторов и концерт.