Юбилей АО «АК «Корвет» - 60 лет со дня основания!

Предприятие АО «АК «Корвет» празднует 60 лет со дня основания! Курганский
завод изготавливает широкую номенклатуру трубопроводной и фонтанной арматуры,
устьевого оборудования на давления до 1050 атмосфер, в коррозионностойком исполнении
К-3 для различных климатических условий эксплуатации. Продукция используется для
добычи и транспортировки нефти и газа как на материке, так и на морском шельфе.
11 июня, в Курганской Филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию
АО «АК «Корвет». Приглашение получили более тысячи человек — это сотрудники и ветераны
завода, почетные гости, в том числе из администрации Курганской области и города Кургана,
областной думы. В программе предусмотрено награждение лучших работников предприятия,
сюрпризы от организаторов и концерт.