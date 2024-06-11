НПАА - 2024. Путём тайного голосования большинством голосов в новый состав Президиума НПААли избраны следующие компании:

• АО «Армалит». Представлять компанию в Президиуме будет Смаковский М.С., генеральный директор;
• АО «Благовещенский арматурный завод». Представлять компанию в Президиуме будет Доценко А.Ю., управляющий директор;
• ОАО «Волгограднефтемаш». Представлять компанию в Президиуме будет Алиев Д.О., заместитель генерального директора;
• АО «Корпорация Сплав». Представлять компанию в Президиуме будет Орловская Н.Е., генеральный директор;
• АНО «КЦИСС». Представлять компанию в Президиуме будет Федин С.А., генеральный директор;
• АО «Пензтяжпромарматура». Представлять компанию в Президиуме будет Чернышёв А.А., генеральный директор;
• ООО «Силур». Представлять компанию в Президиуме будет Исаев О.Ю., генеральный директор;
• АО «ПО «Тулаэлектропривод». Представлять компанию в Президиуме будет Бабичев А.А., председатель Совета директоров;
• АО НПО «Тяжпромарматура». Представлять компанию в Президиуме будет Юрковский А.Н., генеральный директор;
• ООО «Челябинскспецгражданстрой». Представлять компанию в Президиуме будет Левин Д.О., исполнительный директор;
• АО «НПО «ЭМК». Представлять компанию в Президиуме будет Бабичев А.А., исполнительный директор.
Вновь избранные члены Президиума на своём первом заседании единогласно избрали президентом НПАА Бабичева А.А., вице-президентом – Смаковского М.С., исполнительным директором – Тер-Матеосянца И.Т.