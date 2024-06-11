Новый производитель судовых СДТ ООО «Муфты НСК» вложит 800 млн рублей в расширение производства в промзоне Горелово.

Сегмент муфт является довольно конкурентным, но, по мнению экспертов, потребитель только привыкает к новой продукции — статистики по ее применению пока очень мало.

Соглашение о реализации нового проекта подписали сегодня на ПМЭФ-2024 представители компании и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В рамках проекта планируется построить новый производственный комплекс площадью более 8 тыс. м2 рядом с действующим. В результате мощности предприятия вырастут в 2 раза, до 30 тыс. изделий в год. По словам генерального директора ООО «Муфты НСК» Сергея Цитцера, компания уже достраивает первую очередь нового производства.

«Мы единственные, кто производит муфты для нужд Министерства обороны», — добавил Цитцер.

Данные ООО «Муфты НСК», ЛО



