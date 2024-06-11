5 июня Гусевскому арматурному заводу «Гусар» исполнилось 22 года. Он был основан в 2002 году.

ООО «Гусар» основан в 2002 году и является крупнейшим арматурным предприятием России и входит в тройку ведущих заводов Владимирской области. В настоящее время общая территория предприятия — 24 гектара. На сегодняшний день ООО «Гусар» реализует комплексный подход от проектирования и производства запорно-регулирующей арматуры до поставки оборудования на объекты заказчика. В рамках программы проведена модернизация производственных мощностей и осуществлен запуск нового производственно-механического комплекса по выпуску крупногабаритной трубопроводной арматуры. С открытием комплекса было приобретено более 100 единиц новой техники, освоено порядка 150 импортозамещающих аналогов арматуры совместно с ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса по программе НИОКР. В 2018 году ООО «Гусар» открыло собственное литейное производство мощностью до 8.000 тонн отливок в год. Продукция завода успешно эксплуатируется на трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного газа, агрессивных сред, воды и водяного пара. Клиентами завода на сегодня являются крупнейшие компании нефтегазового комплекса и химической промышленности Российской Федерации.

Данные ООО «Гусар»



