ЛД оборудовал лабораторию в МГТУ им. Н.Э. Баумана

В ЛД уделяют большое внимание совершенствованию технологического процесса и научной деятельности. Мы не только берём на практику студентов ведущих ВУЗов страны, но и помогаем учебным заведениям в перевооружении технической базы. В 2024 году, благодаря поддержке ЛД, в МГТУ им. Н.Э. Баумана открылась современная лаборатория, а также реализован проект технологической пневмосети — к каждому рабочему месту студентов подведён сжатый воздух. Управление пневматикой происходит шаровыми кранами LD газовой серии. Новое оборудование позволит улучшить скорость и качество образовательного процесса, будет использоваться молодыми специалистами в научных целях. Презентация совместного проекта ЛД и ведущего технического ВУЗа страны состоялась на научно-практической конференции арматуростроителей «Технологическое развитие в арматуростроении. Путь к суверенитету и импортонезависимости. Кадровое обеспечение потребностей отрасли». «В связи с необходимостью обеспечения технологической независимости страны, на рынке труда резко возрос спрос на специалистов, особенно на конструкторские кадры, — рассказывает Кирилл Чебанов, руководитель по продукту ЛД. — Благодаря уходу из страны иностранных компаний у нас появился шанс заинтересовать талантливую молодёжь остаться в России, снизить отток кадров за рубеж. Считаем, что учебные заведения должны очень плотно взаимодействовать с заводами во имя общих целей — научных прорывов, развитию промышленного и интеллектуального потенциала нашей страны».



