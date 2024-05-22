РАСЧЕТЫ ТРУБОПРОВОДОВ. Группа ПОЛИПЛАСТИК провела вебинар на тему новых значений шероховатостей трубопроводов

16 мая Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ) провел вебинар для проектировщиков, инженеров, руководителей строительных организаций, главных инженеров, а также специалистов технического надзора и служб ПТО на тему «Новые значения шероховатостей – результаты гидравлических экспериментов».

К данному вебинару из серии еженедельных бесплатных проявили интерес слушатели из 23 городов страны.

Докладчиком выступил кандидат технических наук, начальник отдела проектных решений и экспертизы документации Управления нормативно-технического обеспечения ДИПР Группы ПОЛИПЛАСТИК Илья Аверкеев .

Вебинар начался с обзора нормативной и методической документации, в которой представлены значения шероховатости трубопроводов из различных материалов.

Далее Илья Аверкеев рассказал о том, как проводились гидравлические эксперименты, о методе обработки их результатов, о сравнительном анализе полученных значений для полимерных, металлических труб, а также труб с покрытиями.

Докладчик продемонстрировал результаты оценочного расчета электроэнергии, затрачиваемой на транспортировку жидкости по трубопроводам в разрезе экономической эффективности работы трубопроводных сетей.

В завершение вебинара Илья Аверкеев рассказал о том, какие изменения ожидаются в нормативно-технической документации, и ответил на вопросы слушателей.

Учебный центр благодарит слушателей за активное участие и проявленный интерес к образовательному мероприятию и приглашает присоединиться к сообществам в социальных сетях: на Telegram-канале и ВКонтакте.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК