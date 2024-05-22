СТЕНДЫ ООО «ПО РЕМАРМ» (Пенза) включена в реестр Минпромторга России.

В перечень вошли:
– стенды испытательные типа ГАКС-И и ГАКС-И-3;
– станки вырезки отверстий в действующих трубопроводах типа ГАКС-В;
– бронеограждения для гидравлических и пневматических испытаний типа ГАКС-ОБ и ограждения защитные типа ГАКС-О.
Документ №4060000017 от 06.03.2024 г., подтверждающий производство заявленной продукции, опубликован на сайте компании.
«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения представленных документов выдало Заключение о подтверждении производства промышленной продукции, выпускаемой ООО "ПО РЕМАРМ" на территории Российской Федерации», - отметили в компании.