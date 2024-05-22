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NO COMMENT: КИТАЙ - РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ.

22 мая, 2024 46
В марте 2024 года экспорт китайского оборудования в Россию снизился до $2,9 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. При этом в декабре 2023 года он превышал $4 млрд. Падение по сравнению с мартом прошлого года составило 15%.


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