Специалисты МЗТА и КубГАУ приняли участие в XI ежегодном семинаре «Развитие Аквакультуры» при поддержке Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

В работе семинара приняли участие представители органов федеральной и региональной исполнительной власти в сфере рыбохозяйственного комплекса, руководители и специалисты рыбоводных предприятий, специалисты научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Эксперты в области аквакультуры обсудили развитие отечественной рыбохозяйственной отрасли. Научный сотрудник инновационно-технологического центра аквакультуры Кубанского ГАУ Василий Дубов выступил с докладом на тему «Новое на рынке кормов для рыб. Производство рыбных кормов». Он отметил, что сегодня одними из важнейших направлений деятельности центра являются исследования и экспертиза кормов и кормовых добавок, подбор рационов для различных целей индустриальной аквакультуры и марикультуры. Кроме того, в рамках реализации программы «Приоритет 2030» уже проведены промышленные испытания новой кормовой добавки «ГлинМол», которая стимулирует созревание осетровых рыб и улучшает качество черной икры. Ее применение, по прогнозам ученых, позволит увеличить, как минимум, в полтора раза производство черной икры. Новая разработка кубанских ученых не имеет аналогов в мире.

С докладом на тему «Новое на рынке кормов для рыб. Микрокапсулирование в аквакультуре» выступал Николай Олихин, директор по инновационным проектам ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры». Он рассказал о совместном проекте с Кубанским госагроуниверситетом по разработке и производству инновационного капсулированного корма для рыб.

Напомним, что ученые инновационно-технологического центра аквакультуры КубГАУ при участии МЗТА испытали первые лечебные капсулы для рыб. Аналогов данного капсулированного лечебного корма в России нет.

– Нами разработан капсулированный лечебный корм. Аналогов подобного рода разработок в сфере ветеринарии нет в России. В настоящее время рыбу лечат лекарственными препаратами в форме порошка, суспензий либо растворов. Применение капсулированных лечебных кормов решит сразу несколько задач в рыбохозяйственном комплексе. Это и лечение рыб, и профилактика заболеваний бактериального характера, а также — точечная доставка кормовых добавок или стимуляторов, – рассказала руководитель инновационно-технологического центра аквакультуры, кандидат биологических наук Екатерина Максим.

Также в ходе работы семинара, отраслевые эксперты поделились успешным опытом в работе над инновационными комбикормами на основе компонентов из отечественного сырья, новыми технологиями в воспроизводстве объектов аквакультуры и другими перспективными проектами, которые уже дали положительные результаты.

Взаимодействие образования, науки и бизнеса — одно из ключевых направлений в развитии отрасли, подчеркнули участники. Это обеспечит создание новых технологий, повысит эффективность производства и ускорит научно-исследовательские разработки в сфере аквакультуры.



