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29 мая 2024 года по адресу: Москва, Тверская, 22 Hotel Continental состоится XIII ежегодная конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2024).

07 мая, 2024 15
На конференции встречаются представители служб капитального строительства со своими подрядчиками. Участники обсуждают состояние рынка в условиях санкций, судьбу проектов с иностранным участием, взаимодействие со строительными подрядчиками, пути замены западного оборудования, дефицит российских подрядчиков. В рамках конференции проводятся переговоры со службами капитального строительства, ремонта и реконструкции. 
В программе конференции «Нефтегазстрой-2024»:
Обзор проектов нефтегазового строительства
Дефицит отечественных строительных подрядчиков
Замена и ремонт западного строительного оборудования
Управление проектами в сфере строительства
Цифровизация капитального строительства
Реализация EPC проектов в современных условиях
Ценообразование при строительстве по схеме ЕРС
Текущие и перспективные потребности СМР
Строительство объектов нефтегазопереработки и нефтегазохимии
Строительство объектов обустройства нефтегазовых месторождений
Дискуссия руководителей служб капитального строительства
Встреча ПАО «Роснефть» со строительными подрядчиками
На конференции состоится подведение итогов Рейтинга строительных компаний и торжественная церемония награждения лучших строительных подрядчиков в номинациях: строительство линейных объектов; строительство площадочных объектов; обустройство сухопутных месторождений нефти и газа; строительство объектов нефтегазопереработки; строительство объектов нефтепродуктообеспечения; обустройство подводных морских месторождений нефти и газа, морские трубопроводы и гидротехнические сооружения (обустройство причалов, портовых зон, возведение искусственных островов); СМР по инженерной подготовке и строительству дорог на месторождениях нефти и газа; ЕРСМ.


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