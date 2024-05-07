29 мая 2024 года по адресу: Москва, Тверская, 22 Hotel Continental состоится XIII ежегодная конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2024).

На конференции встречаются представители служб капитального строительства со своими подрядчиками. Участники обсуждают состояние рынка в условиях санкций, судьбу проектов с иностранным участием, взаимодействие со строительными подрядчиками, пути замены западного оборудования, дефицит российских подрядчиков. В рамках конференции проводятся переговоры со службами капитального строительства, ремонта и реконструкции.
В программе конференции «Нефтегазстрой-2024»:
•Обзор проектов нефтегазового строительства
•Дефицит отечественных строительных подрядчиков
•Замена и ремонт западного строительного оборудования
•Управление проектами в сфере строительства
•Цифровизация капитального строительства
•Реализация EPC проектов в современных условиях
•Ценообразование при строительстве по схеме ЕРС
•Текущие и перспективные потребности СМР
•Строительство объектов нефтегазопереработки и нефтегазохимии
•Строительство объектов обустройства нефтегазовых месторождений
•Дискуссия руководителей служб капитального строительства
•Встреча ПАО «Роснефть» со строительными подрядчиками
На конференции состоится подведение итогов Рейтинга строительных компаний и торжественная церемония награждения лучших строительных подрядчиков в номинациях: строительство линейных объектов; строительство площадочных объектов; обустройство сухопутных месторождений нефти и газа; строительство объектов нефтегазопереработки; строительство объектов нефтепродуктообеспечения; обустройство подводных морских месторождений нефти и газа, морские трубопроводы и гидротехнические сооружения (обустройство причалов, портовых зон, возведение искусственных островов); СМР по инженерной подготовке и строительству дорог на месторождениях нефти и газа; ЕРСМ.