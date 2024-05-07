Компания ЗЭО ЭНЕРГОПОТОК планирует увеличить на территории опережающего развития (ТОР) «Саров» производство запорной арматуры, применяемой на атомных энергоблоках.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта на ТОР «Саров» подписали генеральный директор АО «Атом-ТОР» (управляющая компания территориями опережающего развития в городах присутствия Госкорпорации «Росатом») Николай Пегин и генеральный директор АО «ЗЭО Энергопоток» Евгений Кислицын. Предприятие реализует импортозамещающий проект производства запорной трубопроводной арматуры, применяемой на атомных энергоблоках российского дизайна. «ЗЭО Энергопоток» планирует создать новую производственную площадку для кратного увеличения и расширения существующей линейки продукции.
Источник финансирования — собственные средства компании. В течение пяти лет планируется создать 40 новых рабочих мест.
Данные АО «ЗЭО Энергопоток»