Литва требует замены СДТ (соединительных деталей трубопроводов) на газопроводе GIPL из-за подозрений в российском происхождении

Вильнюс, 21 апр - Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) Литвы распорядился, чтобы оператор газотранспортной системы Amber Grid заменил соединительные детали на магистральном газопроводе Литвы и Польши (GIPL), которые, возможно, были произведены в России.Об этом заявил глава VERT Р. Поцюс.

Он подтвердил, что на этих деталях обнаружены метки, написанные кириллицей.

В интервью литовским СМИ Р. Поцюс заявил, что совет принял решение обязать Amber Grid заменить 123 установленные на газопроводе соединительные детали на GIPL, не имеющие документов, подтверждающих их происхождение и качество. По словам Р. Поцюса, на газопроводе GIPL всего установлено 1022 соединительных детали, из которых 123 требуют замены в соответствии с решением VERT. Остальные детали также будут проверены по методике, утвержденной советом, при участии независимых экспертов и специалистов.

В ходе проверки VERT было установлено, что Amber Grid не надзирала должным образом за GIPL во время установки, и назначенные технические надзорные органы не обеспечили необходимое качество и контроль за строительными материалами и оборудованием, использованными при строительстве газопровода.

Обсуждения вокруг газопровода GIPL начались после сообщений в СМИ в июне 2023 г. о применении российских деталей при строительстве. По информации в СМИ, Alvora, главный подрядчик, использовал другие детали, прикрываясь контрактами с польскими и румынскими производителями. GIPL начал функционировать с 1 мая 2022 г. и предоставляет доступ к сжиженному газу из Клайпедского терминала, обеспечивая импорт Польши. Литва решила отказаться от нефти и газа из России, обеспечивая потребности через Клайпедский терминал и планируя поставки газа Латвии, Эстонии и Польше.

Источник:ИА Neftegaz.Ru