ЦИФРА ДЛЯ ТПА. На портале нормативно правовых актов опубликовано постановление правительства РФ «Об утверждении состава сведений, правил формирования, а также использования цифровых паспортов промышленной продукции».

Разработчиком выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В пояснительной записке к проекту его авторы указали, что ключевой целью создания цифровых паспортов промышленной продукции является обеспечение условий для одинаковой интерпретации всеми пользователями Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) информации о выпускаемых товарах, о составляющих их процессов, материалах, изделиях, продуктах и услугах на каждом этапе их жизненного цикла.

Введение системы цифровых паспортов промышленной продукции позволит не только интегрировать единый механизм идентификации, но и аккумулировать информацию о наиболее необходимых мерах поддержки как для российских промышленных производителей, так и для заказчиков, осуществляющих деятельность в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

«Сведения о цифровых паспортах промышленной продукции являются общедоступными, а доступ к ним обеспечивается через сайт сервиса "Каталога продукции" ГИСП в сети "Интернет"», - сказано в пояснительной записке к документу.

При поступлении данных на сервис из информационных систем (включая государственные и муниципальные), в которых указываются параметры объекта паспортизации и цифровых паспортов промышленной продукции, внесение изменений осуществляется ‎с согласия ее пользователя (пользователей), имеющего (имеющих) право на корректировки.

Технические требования к формату сведений, документов, материалов, предоставляемых ‎из информационного ресурса в ГИСП, определяются в соответствии с прописанными условиями в постановлении.

«Цифровые паспорта промышленной продукции используются для формирования спецификации государственного или муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также для формирования фискальных, таможенных, технических, учетных, отчетных и иных документов, формируемых при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, с указанием уникального идентификационного номера цифрового паспорта промышленной продукции», - сказано в пояснительной записке к документу.

Доступ к информации, содержащейся в цифровом паспорте промышленной продукции, предоставляется органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также субъектам деятельности в сфере промышленности и иным заинтересованным лицам, получившим доступ ‎к ГИСП ‎в соответствии с постановлением правительства РФ ‎от 23 сентября 2017 г. №1147 «Об утверждении правил доступа ‎к информации, содержащейся в ГИСП, и ГИСП с иными государственными информационными системами».

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