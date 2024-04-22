Курганский ТЕМПЕР отгрузил партию стальных шаровых кранов больших диаметров по заказу ПАО «МОЭК».

Завод «ТЕМПЕР» плодотворно сотрудничает с «МОЭК» на протяжении пяти лет, поставляя качественную трубопроводную арматуру в крупнейшую российскую теплоэнергетическую компанию, снабжающую горячей водой и теплом весь Московский регион. «МОЭК» - это оператор самой протяженной теплоэнергетической системы в мире: в эксплуатации компании находится свыше 18 тыс. км. тепловых сетей. В отгрузку вошли шаровые краны универсальной серии, предназначенные для жидких сред, неагрессивных для материалов крана, DN600, стандартного прохода. Краны снабжены электроприводом для удобства управления.

Завод расположен в городе Курган, на территории более 2,7 га. Производственные площади составляют 4 000 квадратных метров. Станочный парк насчитывает более 130 единиц оборудования.При изготовлении продукции используются только российские материалы, что позволяет не зависеть от внешних рынков и колебаний иностранной валюты. Организована обширная дилерская сеть по всем регионам России. Продукция завода включена в «Каталог импортозамещения» Комитета по энергетике Санкт-Петербурга, а также в классификатор строительных ресурсов Минстроя России.



