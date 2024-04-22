Воскресенское НПО АСТА запустила в производство поплавковые конденсатоотводчики ПМ223 DN 15-25 и предохранительные клапаны П223 DN 25x32 - 100x150.

«В рамках проекта по импортозамещению МИНПРОМТОРГА России досрочно запущены в производство поплавковые конденсатоотводчики ПМ223 DN 15-25 и предохранительные клапаны П223 DN 25x32 - 100x150», - отметили в пресс-службе предприятия.

Доработана конструкция клапана:

- получена абсолютная герметичность в исполнении «металл по металлу»;

- увеличена точность настройки;

- сокращено время срабатывания;

- осуществлен переход на использование российских материалов при производстве, в том числе литых частей корпуса.

Помимо этого, конструкторским департаментом «НПО АСТА» была полностью разработана новая конструкция поплавкового конденсатоотводчика усиленного типа. При разработке был учтен 25-летний опыт эксплуатации импортных аналогов этого продукта. Данная конструкция полностью локализована: корпус изготовлен из российского литья, а все внутренние элементы разработаны и произведены из российских материалов на заводе НПО АСТА.



