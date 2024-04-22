ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МК «СПЛАВ». Наталья Орловская рассказала о мероприятиях, которые реализует предприятие.

В начале апреля МК «Сплав» и НовГУ создали академический совет, в рамках которого планируется открытие на предприятии базовой кафедры, где студенты смогут получать практический опыт и знания, накопленные сотрудниками предприятия в сфере атомного машиностроения. Новый образовательный проект позволит распределить учебный процесс между ВУЗом и предприятием и усилить практическую сторону подготовки студентов инженерно-технических специальностей.

Также «Сплав» принял участие в круглом столе, где вместе с представителями школ, колледжей и техникумов шло обсуждение остро стоящих вопросов кадрового голода и повышения интереса школьников и студентов к работе в сфере промышленности.

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