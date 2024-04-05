ПАТЕНТО(НЕ)ОБЛАДАТЕЛИ. Власти создадут новый орган в сфере «принудительного лицензирования».

Речь идет о подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Постановление кабмина о создании подкомиссии и правилах ее деятельности есть в распоряжении РБК (его содержание подтвердил источник, знакомый с текстом). В феврале создать такую комиссию и определить правила ее работы поручал президент Владимир Путин.

Подкомиссия будет уполномочена выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей. Это будет происходить в исключительных случаях по заявкам компаний, в которых государство или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75%, при соблюдении всех формальностей, таких как получение отказа от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.

Патентообладатели, в отношении которых примут такое решение, будут уведомлены о нем в «кратчайший срок» и получат «соразмерную компенсацию», следует из документа. При этом те владельцы патентов, которые отказались предоставлять право использования в связи с западными санкциями, будут получать такие возмещения на специальный счет типа «О».

Поручение сформировать подкомиссию по выдаче разрешений на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности правительству дал президент Владимир Путин — в целях «обеспечения экономической безопасности». Согласно проекту постановления, с которым ознакомился РБК, она будет выполнять две основных задачи — рассматривать заявки компаний об использовании изобретений, полезных моделей или промышленных образцов без согласия патентообладателей и готовить соответствующие решения.

Возглавит подкомиссию министр экономического развития, его заместителем станет другой представитель Минэкономразвития. В состав комиссии также войдут представители Минпромторга, ФАС, Роспатента (в должности не ниже заместителя руководителя), также на заседания по необходимости могут быть приглашены чиновники профильных ведомств.

Фактически принцип работы этой подкомиссии будет схож с действующей с марта 2022 года и возглавляемой министром финансов подкомиссии по выдаче разрешений на сделки резидентов с иностранными лицами из недружественных государств.

Комиссия будет принимать заявки на использование объектов интеллектуальной собственности от организаций, в которых государственные органы (в лице Российской Федерации, субъектов, муниципальных образований) и/или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75% (исходя из этого допускается, что менее 25% в компании-заявителе может принадлежать и иностранцам). Такие компании получат право обращаться с заявкой в Минэкономразвития как в уполномоченный орган при условии, что патентообладатель отказал в использовании прав на свое изобретение или же не ответил на запрос об этом в течение 30 дней.

Такое предварительное обращение к патентодержателю должно содержать предложение об условиях использования, «соответствующих установившейся практике» (включая некое справедливое роялти). В заявке должна содержаться информация об изобретении и патентообладателе, сведения о наличии у российской компании производственных мощностей для его использования, данные о товарах и услугах, которые планируется производить, и ожидаемом ценообразовании.

В течение пяти рабочих дней Минэкономразвития проверяет заявку и, если необходимые сведения поданы в полном объеме, передает ее на рассмотрение в ведомства — члены комиссии и профильный госорган (например, если речь идет о лекарствах, то в Минздрав и т.д.). Каждый из них должен готовить заключение в сфере своей компетенции: так, Минпромторг анализирует наличие товаров-субститутов на рынке, а также продукцию, в которой уже использовано аналогичное изобретение; ФАС оценивает потенциальные последствия для состояния конкуренции на соответствующем рынке (РБК направил запрос в антимонопольную службу); Роспатент смотрит на срок правовой охраны изобретения; профильное ведомство приводит позицию о значимости изобретения для отрасли в целом.

Собственное заключение готовит и Минэкономразвития — таким образом, их в норме должно быть пять (или четыре, если отрасль, где предполагается использование патента, относится к сфере ответственности Минпромторга). Если более половины заключений положительные, проект решения об использовании результатов интеллектуальной деятельности выносится на рассмотрение подкомиссии (она может заседать и в заочном формате). Финальное решение принимается по принципу простого большинства, а при равенстве количества голосов окончательное слово остается за председательствующим на комиссии.

РБК