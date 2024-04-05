Волгоградский машзавод «РИВЭЛЛ» получил 48,8 млн рублей от ФРП Волгоградской области.

Льготный заем будет направлен на пополнение оборотных средств предприятия. Об этом сообщает региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК.

Завод «РИВЭЛЛ» обратился за господдержкой уже в третий раз. В 2021 году региональный Фонд развития промышленности выделил заводу 25 млн рублей на приобретение нового оборудования для обработки крупных стальных или чугунных заготовок массой до 10 тонн. А 2022 году предприятие получило от фонда 33 млн рублей на освоение нового производства - шиберной задвижки типа ЗМС. Фонд развития промышленности Волгоградской области был создан в 2017 году по поручению губернатора Андрея Бочарова. За эти годы институт развития предоставил около 1,3 млрд рублей в виде займов и грантов 35 волгоградским предприятиям. На сегодняшний день в активе фонда — 11 программ, четыре из которых реализуются на условиях софинансирования с федеральным ФРП. ООО Завод «РИВЭЛЛ» — машиностроительное предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнять механическую обработку, термическую обработку, химико-термическую обработку металлов и их сплавов.



