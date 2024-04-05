ШКОЛА ТПА: чем полимерные трубы лучше металлических

В российской строительной сфере обеспечат увеличение доли труб из современных полимерных материалов. Это поможет снизить аварийность инфраструктуры ЖКХ, рассказали эксперты и участники р.ынка на евразийской конференции «Полимерные трубопроводные системы» 27 марта.

— Сети ЖКХ из современных полимерных материалов отличаются большей надежностью. Это направление активно развивается российскими компаниями — бизнес работает над наращиванием объемов выпуска. Рост используемого объема продукции из качественных полимерных материалов при строительстве инфраструктуры может способствовать снижению аварийности, — пояснил «Известиям» экономист Андрей Лобода.

Потребление полимеров в трубопроводных системах в России за последние четыре года увеличилось в полтора раза, при этом доля именно таких решений в этой сфере растет быстрее, чем доля решений из традиционных материалов, заявил на конференции член правления — исполнительный директор компании «Сибур» Александр Петров.

— С 2020 года объем потребления полимеров в трубных решениях вырос на 50%. За последний год этот рост составил 9%, — отметил он.

«Сибур» закрывает потребность более чем в 1,6 млн т в год полимеров для строительной отрасли во всех основных сегментах применения: жилищное строительство, трубопроводы и инфраструктура, добавил представитель компании.

За последние два года была проделана большая работа в части импортозамещения полимерного сырья как в плане объемов выпуска, так и в плане разработок отечественных марок для самых современных и высокотехнологичных труб, подчеркнул председатель совета директоров группы «Полипластик» Мирон Гориловский.



