С АПРЕЛЯ РАДИАТОРЫ - ПОТОМ ТПА. Эксперимент по маркировке отдельных видов отопительного оборудования пройдет с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС. Как следует из постановления, в эксперименте смогут принять участие производители радиаторов центрального отопления, отопительных конвекторов, а также импортеры таких приборов и организации оптовой и розничной торговли. Участие в эксперименте будет добровольным. Товары будут отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Эксперимент поможет сформировать общую модель и порядок маркировки продукции, а также отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары. Его главная цель — апробация механизма прослеживаемости отопительных приборов в потребительской упаковке и исключение возможности продажи контрафактных товаров. Работа по данному направлению ведется в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года и стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

ИСТОЧНИК: ТАСС