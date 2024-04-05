На очередной конференции «Крепёж. Качество и ответственность» выступят руководители ассоциаций отраслей, где крепёж играет определяющую роль в безопасности конструкций 29.03.2024

Конференция пройдёт 25 и 26 апреля традиционно в рамках Петербургской Технической Ярмарки (ПТЯ). На конференции встретятся специалисты крепёжной подотрасли, а также руководители ассоциаций отраслей, где крепёж играет определяющую роль в безопасности конструкций. Среди выступающих:

• Майя Свиридова, директор Союза «Автопром Северо-Запад», исполнительный директор Национальной Ассоциации Поставщиков Автопромышленных Компонентов

Перспективные направления поставок металлического крепежа и метизной продукции для автомобилестроения и связанных индустрий

• Сергей Алехин, президент Фасадного союза

ФСКС (Федеральная Система Качества Строительства). Стандарт подтверждения соответствия.

• Семён Волков, технический директор ООО «ЗИВ»

Создание отечественного оборудования для производства крепежа

• Андрей Толубеев, руководитель инжинирингового центра ГК «Трайв»

Импортозамещение и локализация отечественного производства метизов

• Ольга Добычина, руководитель отдела научно-технических разработок в области антикоррозионной защиты завода Продмаш

Новая технология антикоррозионной защиты крепежа

На конференции также выступят ведущие специалисты компаний БелЗАН, Химсинтез, Дюрер, ЦКИ, Экохиммаш, Муфта НСК, Интерхиммаш.

На второй день конференции для участников конференции запланировано посещение завода крепежа «Европартнер».

По вопросам участия в конференции обращайтесь к Ирине Степанычевой: +7 921 330 26 85, i.stepanycheva@restec.ru

Сайт мероприятия: ffrussia.ru

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