КРЕПЕЖ. Как повысить эффективность отечественного производства крепежа для различных отраслей промышленности? На этот вопрос ответят ведущие российские специалисты 25 апреля. 30.03.2024

Ответ на указанный вопрос будет дан в нескольких выступлениях специалистов на конференции «Крепёж. Качество и ответственность». На конференции выступят организаторы Международного Учебно – инжинирингового центра – Центра компетенций «Современные технологии ХОШ на автоматах»*:

• Лавриненко Владислав Юрьевич, д.т.н., заведующий кафедрой «Технологии обработки материалов» МГТУ им. Н.Э.Баумана

• Лавриненко Юрий Андреевич, д.т.н., профессор кафедры «Технологии обработки давлением» МГТУ им. Н.Э.Баумана

У них общая тема выступления – «Основные направления повышения эффективности производства крепежных деталей для различных отраслей промышленности».

На конференции также поделится опытом своего предприятия в сообщении «Повышение технологической и производственной эффективности в АО «БелЗАН» Галиахметов Тимур Шамилевич, директор по техническому развитию АО «БелЗАН».

Ответы на другие ваши вопросы вы сможете получить от других специалистов – участников конференции.

* В 2024 году исполняется 20 лет с момента основания и активной деятельности Международного Учебно – инжинирингового центра – Центра компетенций «Современные технологии ХОШ на автоматах» МГТУ им. Н.Э. Баумана.