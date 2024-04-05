СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. Лев Гориловский рассказал о состоявшейся в марте текущего года сделке Группы ПОЛИПЛАСТИК и Газпромбанка, пояснил суть и цели партнерства, перспективы дальнейшего развития компании.

«Газпромбанк купил 25% в производителе полимерных труб – Группе ПОЛИПЛАСТИК»

При этом структура управления компанией не изменится

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Газпромбанк приобрел долю в 25% в крупнейшем в России производителе полимерных труб - группе «Полипластик». При этом структура управления компанией не изменится, сообщил президент группы Лев Гориловский в ходе конференции «Полимерные трубопроводные системы». «Наша команда стала намного сильнее, после того как к нам присоединился такой мощный партнер, как Газпромбанк, который купил долю 25% в группе «Полипластик». Коллеги не намерены участвовать в операционном управлении, но выступают партнером в разработке и реализации стратегии развития бизнеса, финансировании развития технологий и производств, в поддержке наших усилий по увеличению объемов финансирования ЖКХ в стране», - сказал он, добавив, что структура управления компанией не меняется.

Кроме того, в рамках сделки были привлечены дополнительные кредитные средства в Газпромбанке, из-за чего поменялась структура акционеров компании: 65% у ООО «СИГП», на 100% принадлежащего Льву Гориловскому, 25% у Газпромбанка и 10% у председателя совета директоров группы «Полипластик» Мирона Гориловского.

«Коллеги, насколько мне известно, считают, что это долгосрочная и интересная отрасль для развития», - отметил Лев Гориловский.

Группа «Полипластик» - крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем, компаундов и комплексных решений в сфере очистки сточных вод. В структуру компании входит 32 завода общей мощностью более 750 тыс. тонн готовой продукции в год.

Источник: tass.ru