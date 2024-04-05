АО «Сибирская промышленная группа» – это промышленный холдинг металлургического и машиностроительного комплекса, развивающий подход по предоставлению максимально удобного сервиса и повышению качества услуг для ТЭК.

Компания ориентирована на предоставление всего комплекса услуг – от совместного участия в проектировании до эксплуатации и сервисного, гарантийного обслуживания. В состав холдинга входят следующие блоки: управленческий, производственный, инженерно-инновационный и торговый. Операционная структура компании последовательно отражает ее главную стратегию: проектирование и разработку инженерных решений и инновационных продуктов; реализацию проектных идей на производственных площадках; реализацию продукции в соответствии с требованиями заказчика. Таким образом, компания имеет возможность сопровождать процесс оказания услуг заказчику от идеи до ее воплощения на объекте нефтегазового строительства и его последующего обслуживания.

По материалам АО «СПГ»