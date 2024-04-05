ГАЗИФИКАЦИЯ. КШ ALSO в храмовом комплексе Петрозаводска

В марте 2024 года природный газ пришел в храмовый комплекс в Республике Карелии. Комплекс включает храм великомученика и целителя Пантелеймона, воскресную школу, детский сад, библиотеку, общественный центр помощи.

Ранее помещения храмового комплекса отапливались с помощью электричества. С приходом газа отапливать помещения будет намного дешевле и, что немаловажно, удобнее.

Уже не первый год шаровые краны ALSO GAS активно используются при газификации страны. Темпы газификации и догазификации России растут, газовые сети становятся протяженнее, и газ приходит все в большее количество хозяйств. Важную роль в этом процессе играет качественная запорная арматура.

Шаровые краны ALSO используются в программе газификации как при строительстве межпоселковых газовых сетей, так и для догазификации домовладений во многих регионах нашей страны. Это делает жизнь тысяч россиян комфортнее и теплее!



