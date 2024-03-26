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Заводом «РАСКО Газэлектроника» получен Сертификат СДС Газсерт на соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001

26 марта, 2024 15
В ноябре 2023 г. система менеджмента качества ООО «РАСКО Газэлектроника» успешно 
прошла ресертификационную проверку на соответствие требованиям стандарта СТО Газпром 
9001-2018. По результатам был получен сертификат соответствия. Сертификат на соответствие 
системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001 относится к документам, 
подтверждающим надежность и перспективность предприятия. СТО Газпром — это 
корпоративный комплекс стандартов на систему менеджмента качества, разработанный ПАО 
«Газпром» для организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ПАО 
«Газпром». Он основан на системе международных стандартовISO 9000и относится к категории 
отраслевых стандартов, т.е. он учитывает отраслевую специфику работы, рассматривает 
технические, правовые и иные аспекты. При анализе и оценке поставщиковПАО 
«Газпром»отдает преимущество организациям, внедрившим и поддерживающим в рабочем 
состоянии систему менеджмента качества, соответствующую СТО Газпром 9001-2018.

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