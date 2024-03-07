Перспективы трубной компании ТМК в условиях санкций

В списке компаний, оказавшихся под санкциями США значится и ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК). При этом, как видно из списка, опубликованном на сайте OFAC, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в отношении ПАО «ТМК» работало с особой «страстью» и под санкциями оказались все, без исключения, дочерние производственные единицы (заводы), а также непроизводственные структуры. Санкции США в отношении к ПАО «ТМК», разумеется, не повиляют на работу компании в России. Однако, в продаже труб для нефтегазовой отрасли Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, появятся значительные трудности.

На мой взгляд, прямые поставки ТМК в государственные и совместные нефтегазовые компании СНГ сведутся к минимуму. Кроме санкционных составляющих, на рынке OCTG в Средней Азии и, в какой-то степени и в Азербайджане, происходит перераспределение рынка. В марте 2023 года, после слияния китайского гиганта производителя труб - Tianjin Pipe Corporation (TPCO) и CITIC Pacific Special Steel Group образовался металлургический монстр, с производственными мощностями до 6 млн. тонн бесшовных труб, с внешним диаметром до 1200мм!

В условиях санкции США и экспансии китайского гиганта ТМК придется переформатировать работу в странах СНГ.

Автандил Мамедов, эксперт трубной отрасли