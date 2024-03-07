Новинка LD Pride: кран с накидной гайкой DN 15 в двух вариантах корпуса

Обеспечение наличия серийной продукции — одна из важнейших задач LD. Также мы не забываем и о расширении номенклатуры. Одной из новинок этого года является кран с накидной гайкой DN15. Знаем, что многие наши клиенты давно ждут этот продукт. Спешим вас обрадовать — позиция зашла на склад LD и представлена наличием! Но и это ещё не всё — кран изготавливается в двух вариантах корпуса: прямого и углового исполнения.
Приятный бонус — в комплекте к крану прилагается уплотнительное кольцо, а значит, он сразу готов к установке. Сделайте свой выбор в пользу кранов LD уже сегодня!
Преимущества кранов LD:
•100% российское производство
•Гарантия 10 лет и срок службы 30 лет
•Соответствует ГОСТ Р 59553
•Самая толстая стенка корпуса
•Сервисная служба от завода
•Никелевое покрытие
•Латунь ЛС59-1
•Прямое (DN 15 и DN 20) и угловое (DN15) исполнения
•Возможность укомплектовать рукоятками разного цвета.