Новинка LD Pride: кран с накидной гайкой DN 15 в двух вариантах корпуса

Обеспечение наличия серийной продукции — одна из важнейших задач LD. Также мы не забываем и о расширении номенклатуры. Одной из новинок этого года является кран с накидной гайкой DN15. Знаем, что многие наши клиенты давно ждут этот продукт. Спешим вас обрадовать — позиция зашла на склад LD и представлена наличием! Но и это ещё не всё — кран изготавливается в двух вариантах корпуса: прямого и углового исполнения.

Приятный бонус — в комплекте к крану прилагается уплотнительное кольцо, а значит, он сразу готов к установке. Сделайте свой выбор в пользу кранов LD уже сегодня!

Преимущества кранов LD:

• 100% российское производство

• Гарантия 10 лет и срок службы 30 лет

• Соответствует ГОСТ Р 59553

• Самая толстая стенка корпуса

• Сервисная служба от завода

• Никелевое покрытие

• Латунь ЛС59-1

• Прямое (DN 15 и DN 20) и угловое (DN15) исполнения

• Возможность укомплектовать рукоятками разного цвета.