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Новинка LD Pride: кран с накидной гайкой DN 15 в двух вариантах корпуса

07 марта, 2024 21
Обеспечение наличия серийной продукции — одна из важнейших задач LD. Также мы не забываем и о расширении номенклатуры. Одной из новинок этого года является кран с накидной гайкой DN15. Знаем, что многие наши клиенты давно ждут этот продукт. Спешим вас обрадовать — позиция зашла на склад LD и представлена наличием! Но и это ещё не всё — кран изготавливается в двух вариантах корпуса: прямого и углового исполнения.  
Приятный бонус — в комплекте к крану прилагается уплотнительное кольцо, а значит, он сразу готов к установке. Сделайте свой выбор в пользу кранов LD уже сегодня!
Преимущества кранов LD:
100% российское производство
Гарантия 10 лет и срок службы 30 лет
Соответствует ГОСТ Р 59553 
Самая толстая стенка корпуса 
Сервисная служба от завода
Никелевое покрытие 
Латунь ЛС59-1 
Прямое (DN 15 и DN 20) и угловое (DN15) исполнения
Возможность укомплектовать рукоятками разного цвета.
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