Правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В него вошли шесть холдинговых компаний.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В Минэкономики уточняли, что список может быть расширен. В перечень внесены:

• «АБ Холдинг», контролирующая Альфа-банк;

• ООО «ЮНС-Холдинг» — бенефициар «Альфастрахования»;

• ООО «Корпоративный центр ИКС 5» — структура X5 Group;

• ООО «Городской супермаркет» — управляет гипермаркетами «Азбука вкуса»;

• АО «Акрон Групп» — входит в число основных акционеров производителя минеральных удобрений «Акрон»;

• угледобывающая компания «Разрез Аршановский».

Экономически значимые организации — хозяйственные общества, необходимые для обеспечения экономического суверенитета и безопасности России. В январе президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий ЭЗО не публиковать информацию о своей деятельности в открытом доступе. Для таких организаций упрощен переход в российскую юрисдикцию. Также им разрешено через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран. Для попадания в список ЭЗО компания должна соответствовать хотя бы одному критерию: годовой объем выручки — более 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат сотрудников — свыше 4 тыс. человек, работа компании в критических отраслях, а также доля прямого или косвенного участия российских бенефициаров в ИХК (по общему правилу — более 50%).

Источник: publication.pravo.gov.ru