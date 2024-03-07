С 21 по 24 мая 2024 года в Уфе состоятся Российский нефтегазохимический форум и 32-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии».

Мероприятия пройдут согласно Распоряжению Правительства РБ №1916-р от 30 декабря 2023 г. Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Мероприятия проходят при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и участии 10 федеральных ассоциаций и союзов.

• Выставка проводится с 1991 года. За многолетнюю историю проект приобрел особую значимость, став одним из самых авторитетных профессиональных событий;

• Место проведения - Башкортостан – один из центральных нефтеперерабатывающих регионов страны, который граничит с 6 субъектами РФ.

• «Газ. Нефть. Технологии» входит в ТОП - 3 крупнейших нефтегазовых выставок страны;

• Участие свыше 330 компаний – ключевых фигур бизнеса в нефтегазовой и химической отрасли;

• Экспозиция выставки располагается на площади более 14 тысяч квадратных метров. Образцы новейших технологий и решений для нефтегазохимической отрасли будут представлены в 4 выставочных залах, на открытой площади, также задействован дополнительный павильон.

Ежегодно Российский нефтегазохимический форум выступает авторитетной площадкой для встреч и делового общения экспертов с России и зарубежных стран.

Центральной мероприятием Форума станет Пленарное заседание на тему «Приоритеты технологического развития нефтегазохимической отрасли России: новые вызовы и пути решения» с участием Минпромторга России, Правительства Республики Башкортостан, генеральных директоров предприятий – лидеров технологического развития страны, передовых научных учреждений: Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), Института нефтехимического синтеза Российской академии наук.