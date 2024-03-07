АО "Газстройпром" и ООО "Газпром комплектация" не попали в президентский указ по раскрытию информации

Президент Владимир Путин вчера подписал указ, который разрешает некоторым структурам "Газпрома" самостоятельно определять степень открытости. В 2023 году в аналогичный президентский указ попали некторые структуры "Роснефти". Эксперты отмечают, что АО "Газстройпром" и ООО "Газпром комплектация" в указе не упоминаются.

АО «Газстройпром» – генеральный подрядчик по строительству объектов ПАО «Газпром». Головная компания холдинга, выполняющего полный комплекс строительных работ в сфере добычи, переработки и транспортировке природного газа. Производственные компании группы «Газстройпром» работают во всех федеральных округах РФ. В компании работают около 90 тыс. человек. Генеральный директор АО «Газстройпром» Ткаченко Николай Витальевич

Адрес АО «Газстройпром»: г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, дом 3, корп. 3, лит. Б

ООО «Газпром комплектация» — дочерняя компания ПАО «Газпром». Централизованный поставщик дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Основная задача — организация поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний. Генеральный директор ООО «Газпром комплектация» Кузнецов Александр Владимирович. Адрес ООО «Газпром комплектация»: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корп. 1, БЦ «Форт Тауэр»



