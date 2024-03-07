МЗ «Армалит» принял участие в VII конгрессе «Гидротехнические сооружения и дноуглубление». Мероприятие состоялось с 27 по 28 февраля 2024 года в Москве.

В рамках события обсудили применение арматуры отечественного производства при строительстве современного дноуглубительного флота с учетом требований постановления Правительства РФ № 719. Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор предприятия Евгений Коптяев представил готовые решения от АО «Машиностроительный завод «Армалит».

Спрос на дноуглубительные суда отечественной постройки растет и будет неуклонно увеличиваться, потому что средний возраст дноуглубительного флота России составляет порядка 40 лет, и вплоть до 2022 года около 98 % работ по дноуглублению в портах РФ выполняли зарубежные компании, а один из пунктов постановления правительства РФ № 1964 от 2 ноября 2022 года гласит, что с 1 марта 2027 года гидротехнические работы могут осуществляться только с привлечением судов, построенных на территории Российской Федерации.

Завод «Армалит» предлагает готовое решение проблемы. В рамках постановления Правительства РФ № 1872 от 20 октября 2022 года на предприятии разрабатывается и готовится к постановке в серийное производство широкий типоряд судовой трубопроводной ручной и дистанционно-управляемой арматуры, что позволит полностью обеспечить верфи при постройке судов отечественной арматурой с характеристиками, не уступающими импортным аналогам. До конца 2024 года на предприятии планируют получить документ Российского морского регистра судоходства (РМРС) о типовом одобрении запуска производства серийной продукции.

Среди многих производителей СТПА продукцию «Армалита» выгодно отличает то, что она устойчива к абразивному износу и агрессивной морской среде, имеет большой эксплуатационный ресурс, ремонтопригодна и при серийном выпуске сохраняет стабильно повторяющиеся характеристики. В настоящее время завод выпускает затворы, клапаны, дисковые затворы, краны шаровые и другие изделия из различных видов металла, включая чугун, бронзу, сталь и прочие.