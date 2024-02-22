С 2022 года в АО «Армалит» ведет свою работу собственный учебный центр. Завод получил лицензию комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга (рег. № 4682) на осуществление образовательной деятельности.

Главная идея УЦ – возможность профессионального обучения сотрудников предприятия без отрыва от производства с выдачей соответствующих документов для удовлетворения потребностей предприятия. Также в обучении заинтересованы и сторонние слушатели – сотрудники других компаний, учащиеся профессиональных учебных заведений, желающие повысить квалификацию или получить специальность. В целом УЦ «Армалита» работает «на опережение» – развитие промышленности города в современных условиях.

За 2 года работы УЦ в 19 группах всего прошли обучение порядка 90 человек. В основном это сотрудники завода (профессиональная переподготовка и повышение квалификации), а также несколько учащихся Академии машиностроения имени Котина; 25 человек – на коммерческой основе. Обучение проведено по программам:

- оператор станков с программным управлением 3-4 разряда;

- основы бережливого производства: площадочное обучение инструментам и методам;

- дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю;

- модельщик по деревянным моделям;

- наладчик станков и манипуляторов;

- научная организация труда на арматуролитейных заводах.

Всего разработано и введено в действие 22 учебных программы по разным рабочим профессиям, в стадии подготовки – 14 программ, в том числе по редким и дефицитным специальностям, например, «Формовщик машинной формовки» и «Плавильщик металла и сплавов».

В январе-феврале 2024 года в УЦ «Армалита» пришли за знаниями 62 человека. На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012) наличие лицензии дает право на осуществление образовательной деятельности и подготовку специалистов к самостоятельной работе непосредственно на заводском оборудовании с присвоением обучающимся квалификации.



