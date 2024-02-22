19-20 марта 2024 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель Hotel Continental, состоится XVIII конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (НЕФТЕГАЗСНАБ - 2024).

Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса - формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в условиях реализации программы оптимизации затрат во многих предприятиях нефтегазового комплекса.

В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших (Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, РуссНефть, Башнефть, НОВАТЭК, СИБУР и др.) предприятий нефтегазового комплекса. Снабженцы рассказывают о системе МТО в своих компаниях и отвечают на вопросы участников конференции. "НЕФТЕГАЗСНАБ" — единственная площадка, которая регулярно собирает руководителей служб снабжения предприятий нефтегазового комплекса. В рамках "Нефтегазснаб-2024" Иркутская нефтяная компания проведет встречу с поставщиками. К участию приглашаются производители оборудования, материалов и услуг, инжиниринговые компании, строительные компании, компании по ремонту оборудования.



