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Конференция «Крепёж. Качество и ответственность» приглашает к участию. Вы сможете ознакомиться с новыми перспективными защитными покрытиями крепежа и тенденциями развития крепёжного рынка

22 февраля, 2024 17
25 - 26 апреля 2024 г. в Санкт-Петербурге состоится 13-я специализированная конференция «Крепёж. Качество и ответственность», одно из ведущих мероприятий на российском рынке для специалистов различных отраслей, связанных с рынком крепежа и метизов. Среди вопросов для обсуждения:
Современные покрытия крепежа. Свойства и технологии
Инструмент и материалы для изготовления крепежа
Новые производства крепежа. Вопросы развития
Кооперация на рынке крепежа
Стандартизация крепежа
Подготовка кадров для метизных производств
Конференция традиционно пройдёт в рамках Петербургской технической ярмарки.
Сайт конференции: ffrussia.ru

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