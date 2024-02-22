Конференция «Крепёж. Качество и ответственность» приглашает к участию. Вы сможете ознакомиться с новыми перспективными защитными покрытиями крепежа и тенденциями развития крепёжного рынка

25 - 26 апреля 2024 г. в Санкт-Петербурге состоится 13-я специализированная конференция «Крепёж. Качество и ответственность», одно из ведущих мероприятий на российском рынке для специалистов различных отраслей, связанных с рынком крепежа и метизов. Среди вопросов для обсуждения:
•Современные покрытия крепежа. Свойства и технологии
•Инструмент и материалы для изготовления крепежа
•Новые производства крепежа. Вопросы развития
•Кооперация на рынке крепежа
•Стандартизация крепежа
•Подготовка кадров для метизных производств
Конференция традиционно пройдёт в рамках Петербургской технической ярмарки.
Сайт конференции: ffrussia.ru