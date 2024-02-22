Предприятие ГУП ТЭК стало первой организацией в Петербурге, которая запустила производство запасных частей для котельного оборудования на 3D-принтерах.

С помощью принтеров специалисты печатают торцевые уплотнения, уплотнительные кольца для насосов, крыльчатки охлаждения и механические детали для автоматических горелок.

«Город поддерживает инициативы предприятий по импортозамещению и локализации. Собственное производство с применением новейших технологий дает значительный эффект. Такие проекты снижают зависимость от поставок комплектующих, которые необходимы для обслуживания и ремонта оборудования, а также повышают надежность работы теплоисточников и систем теплоснабжения», — отметил губернатор Александр Беглов.

Готовых 3D-моделей и утвержденной технологии производства у теплоэнергетиков нет, поэтому специалисты освоили реверс-инжиниринг – создают все запчасти с нуля. Эскизы запчастей строятся на основе ранее изготовленных, старых, а иногда и сломанных деталей. 3D-модель загружается в специальное программное обеспечение для печати. Программа задает до 600 параметров: температуру печати, заполнение модели, определяющее степень жесткости либо эластичности продукта, количество, высоту слоев и многое другое.

Все параметры, как и вид пластика, из которого будет изготовлено изделие, специалисты ТЭКа подбирают под каждую деталь. В зависимости от типа запчасти печать занимает от 20 минут до нескольких часов. Напечатанные детали уже успешно применяются на оборудовании в котельных Санкт-Петербурга.

ГУП «ТЭК СПб»