АРМАЛИТ. Ученики одной из школ СПб посетили первую в этом году экскурсию «Машиностроительное путешествие. От корабля до атомной станции».

Ребят познакомили со 145-летней историей завода и рассказали о технологии выпуска трубопроводной арматуры на промышленном предприятии. Участники экскурсии отметили, что «Армалит» – современное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. Здесь, можно строить карьеру, профессиональное развиваться и достойно зарабатывать – в этом в очередной раз убедились представители учащейся молодежи, возможно, будущие сотрудники завода. С осени 2022 года завод»Армалит» включён в программу по промышленному туризму «Открытая промышленность». В 2023 году на профориентационной экскурсии побывали более 220 школьников и учащихся колледжей и вузов Санкт-Петербурга,

АО «Армалит»