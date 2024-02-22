ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) направит более 150 млн рублей на строительство склада и производства ТПА на территории 4018 м2 и прилегающей к его площадке на Большом Смоленском проспекте в Санкт-Петербурге.

Владелец КМЗ Михаил Даниленко сообщил, что сразу после схода снега здесь начнётся строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций. Это будут складской комплекс и цех финальной сборки и испытаний запорной арматуры, способной работать в условиях экстремальных температур, для чего в конце 2023 года создано ООО «КМЗ Спецарматура».

Инвестиции в этот проект составляют около 2 млрд рублей. В частности, в новом здании планируется разместить испытательный гидравлический стенд высокого давления.

Продукцией «КМЗ Спецарматура» станут шаровые краны, предназначенные для нефтеперерабатывающих заводов, нефте– и газодобывающих платформ, функционирующих в условиях Крайнего Севера, а также для установок сжижения природного газа. Рабочий диапазон температур такой арматуры — от минус 196 до плюс 1100 градусов.

В первом случае речь идёт о производстве СПГ и добыче углеводородов в условиях вечной мерзлоты, во втором — об изготовлении топлива на нефтеперерабатывающих заводах.

Предполагается, что склады займут около 1500 м2, на оставшейся части территории расположится производственная площадка.



