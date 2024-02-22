В ходе рабочей поездки по промышленным предприятиям Петербурга вице-губернатор Кирилл Поляков посетил завод «Знамя труда».

На заводе «Знамя труда» вице-губернатор отметил высокий уровень производства и квалификацию трудового коллектива. Предприятие является лидером в производстве промышленной трубопроводной арматуры для атомной отрасли, судостроения и нефтегазохимического комплекса. Вице-губернатор подчеркнул, что поддержка города эффективно использована предприятиями. И выразил готовность продолжать поддерживать развитие растущих предприятий, помогая им в приобретении нового оборудования и расширении производственных площадей. Оба предприятия активно развиваются и играют значительную роль в промышленности города. Власти обещают продолжать поддерживать их в их стремлении к совершенствованию и расширению ассортименты выпускаемой продукции.

Данные администрации Санкт-Петербурга