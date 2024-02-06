ЛИКВИДАЦИЯ АЗ ЗНГО. Омское ООО «Завод нефтегазового оборудования» в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц.

«Регистрирующим органом принято решение опредстоящем исключении юридического лица изЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)»,— говорится вофициальном сообщении Налоговой инспекции Центрального округа Омска. Ранее налоговая служба Советского округа требовала от «Завода нефтегазового оборудования» 167 млн рублей, иск поступил в суд 26 июля 2019 года. В результате юрлица пришли к мировому соглашению. «ЗНГО» специализируется напроизводстве трубопроводной арматуры. Его уставный капитал на25% принадлежит самому ООО, ана75— бизнесмену Виктору Суходолову, признанному несостоятельным должником еще в2020году. Ему вменяют невыплату своим работникам заработной платы на общую сумму более 30 млн рублей. В2021году предпринимателя приговорили кдвухлетнему условному сроку заневыплату зарплаты исокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова постатье онеисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.
Данные Налоговой инспекции Центрального округа Омска