Корпорация СПЛАВ смогла выиграть тендер на производство и поставку 310 единиц ремонтно-технологического оборудования для «Транснефти»

По условиям договора, партию муфт ПАО «Контур», основное предприятие Корпорации «Сплав», изготовит до конца августа текущего года. Использование муфтовых соединений при ремонте швов и дефектов стенок магистральных нефте- и газопроводов позволяет проводить работы оперативно, без остановки эксплуатации и замены поврежденных участков. ПАО «Транснефть» является одним из ключевых партнеров корпорации в нефтегазовой сфере. Новое направление сотрудничества – стальные приварные муфты диаметром до 1220 мм и толщиной стенок до 27мм, работающие под давлением от 6,3 до 10 МПа – предприятие запустило в 2022 году. Для этого была создана отдельная производственная площадка, а предприятие получило аккредитацию поставщика «Трнаснефти».

Данные МК «Сплав»