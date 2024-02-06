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Корпорация СПЛАВ смогла выиграть тендер на производство и поставку 310 единиц ремонтно-технологического оборудования для «Транснефти»

06 февраля, 2024 11

По условиям договора, партию муфт ПАО «Контур», основное предприятие Корпорации «Сплав», изготовит до конца августа текущего года. Использование муфтовых соединений при ремонте швов и дефектов стенок магистральных нефте- и газопроводов позволяет проводить работы оперативно, без остановки эксплуатации и замены поврежденных участков. ПАО «Транснефть» является одним из ключевых партнеров корпорации в нефтегазовой сфере. Новое направление сотрудничества – стальные приварные муфты диаметром до 1220 мм и толщиной стенок до 27мм, работающие под давлением от 6,3 до 10 МПа – предприятие запустило в 2022 году. Для этого была создана отдельная производственная площадка, а предприятие получило аккредитацию поставщика «Трнаснефти».

Данные МК «Сплав»


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