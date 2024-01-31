Выставка состоится с 8 по 11 октября 2024 года в КВЦ ЭКСПОФОРУМ. В 2023 году экспозиция выставки значительно выросла, в выставке участвовало более 300 лидирующих компаний рынка из России, Республики Беларусь, Армении, Турции, Китая, Италии и Ирана. Мероприятие посетило более 20000 специалистов отрасли из 14 стран и 179 городов России.

На «РОС-ГАЗ-ЭКСПО - 2024» - можно ознакомиться с новейшими решениями для газовой промышленности и техническими средствами для газового хозяйства.

В текущем году посетителям будут представлены:

• новинки, последние технологии и решения;

• широкий ассортимент оборудования;

• новейшие разработки ведущих компаний отрасли и новых игроков на рынке;

• насыщенная деловая программа. Ежегодно в рамках выставки проходит Международный Конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность. IT технологии. Энергобезопасность. Экология», где рассматриваются актуальные вопросы отрасли, проводятся презентации новой продукции и технологий.