ОНИКС. С 23 января 2024 года внесены плановые изменение в прайс-лист на складские позиции каталога

Обновлений коснулись плоские и воротниковые фланцы по ГОСТ 33259-15, фланцевые заглушки (глухие фланцы) по АТК 24.200.02-90, виброкомпенсаторы ЧЕГЛОК с вставками NBR и EPDM, крутоизогнутые отводы 2D и 3D сталь 20, 12Х18Н10Т, бесшовные стальные тройники. Заглушки поворотные по АТК 26-18-5-93 и Т-ММ 25-01-06, американские стандарты ASME B 16.5, ASME B 16.47 и ASME B 16.48. Все заглушки изготавливаются в производственном цеху в Санкт-Петербурге. Благодаря внутренней логистике, осуществляется доставка до филиала ОНИКС в Москве (г. Реутов) и Екатеринбурге по определенному графику, а также до удобной вам ТК. Работаем с РФ, Республика Беларусь и Казахстан.

Если вы уже определились с запросом: отправьте заявку на почту info@onyxspb.ru, оформите заявку через корзину на сайте. Все детали, выходящие из привычного списка позиций доступны к заказу по чертежам через менеджеров. Ознакомьтесь с рядом кейсов на нестандартную продукцию с производства компании:

• Воротниковые фланцы с эксклюзивной разделкой кромки под сварку

• Фланцевая заглушка АТК нестандартного диаметра (700 мм)

• Свободные фланцы с буртом из алюминия по ОСТ 26-01-1169-82

• 520 нержавеющих шпилек типа Б исполнения 1 по ГОСТ 9066-75









GEMÜ (Швейцария)осваивает новый сегмент рынка -- регулирующие мембранные клапаны для пищевой промышленности и биотехнологий





Благодаря своей адаптированной программе продукции компания GEMÜ является надежным и компетентным партнером для производителей культивируемого мяса. В основе производства культивируемого мяса лежат известные биотехнологии, аналогичные тем, которые применяются в других областях культивирования клеток в промышленных масштабах. Для этого будущего сегмента рынка GEMÜ уже сейчас предлагает подходящие клапаны, а также системы измерения и регулирования в соответствующих комплектациях из одних рук. Культивируемое мясо — это постоянно растущий сегмент рынка, который позволит в будущем обеспечить эффективное и стабильное снабжение мясом. GEMÜ начинает осваивать этот сегмент рынка и благодаря своему многолетнему опыту станет компетентным партнером для производителей культивируемого мяса. Как и в других областях промышленного культивирования клеток, например терапия антителами, здесь также используются один или несколько биореакторов, которые являются основными элементами системы. Кроме того, здесь востребованы так называемые вспомогательные процессы, такие как водоочистка, фильтрация, обеспечение работы контуров нагрева и охлаждения. Компания GEMÜ, как ведущий во всем мире поставщик клапанов и систем регулирования для фармацевтической, биотехнологической и пищевой промышленности, может обеспечить оптимальную поддержку таких процессов с помощью соответствующих компонентов и ноу-хау.

GEMÜ предлагает подходящие решения для производства культивируемого мяса как в асептических, так и в неасептических условиях. Для сложных технологических этапов, осуществляемых в асептических условиях, таких как инокуляция биореактора или перенос клеток между биореакторами, как правило, используются мембранные клапаны (например, GEMÜ 650, GEMÜ 653, GEMÜ 687) и мембранные седельные клапаны (например, GEMÜ 657, GEMÜ F40). Оптимизированные для процессов опорожнения донные сливные клапаны работают по принципу мембранных клапанов и гарантируют асептический сбор клеток наряду с низкими потерями продукта. На лабораторном этапе выращивания мяса наши одноразовые устройства, разработанные по индивидуальным спецификациям и изготовленные на заказ, обеспечивают необходимую надежность и гибкость технологических процессов. Вспомогательные процессы, при которых рабочие среды не контактируют с поверхностями, соприкасающимися с продуктом, относятся к неасептическим областям применения. Они также важны для GEMÜ. Благодаря широкому ассортименту нашей продукции в таких областях можно применять как седельные клапаны (например, GEMÜ 550, GEMÜ 554), так и поворотные дисковые затворы (например, GEMÜ R480, GEMÜ R490) или шаровые краны (например, GEMÜ B22, GEMÜ 24).