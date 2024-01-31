ПАО "Газпром нефть" становится ответственным за импортозамещение всего оборудования (также ТПА) в нефтегазовом комплексе 26.01.24

Инвестиции в разработку отечественного оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше в 2023–2030 гг. составят около 19,8 млрд руб. Это следует из паспорта дорожной карты развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше» до 2030 г. (разработана Минпромторгом, Минэнерго, «Газпром нефтью»), с которой ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили два источника, знакомых с его содержанием. Согласно документу, из федерального бюджета на разработку оборудования будет выделено около 2,5 млрд руб., еще 17,3 млрд руб. составит внебюджетное финансирование. В том числе 147 млн руб. должна будет вложить «Газпром нефть», которая отвечает за реализацию дорожной карты.

