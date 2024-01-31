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Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры осуществляет модернизацию производственных мощностей.

31 января, 2024 26

В цехе, где изготавливают крупногабаритные шаровые краны и шиберные задвижки, проводят монтаж уникального испытательного стенда российского производства.
Оборудование предназначено для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры DN 700-1400 мм в горизонтальном положении.Максимальное давление испытаний – 24 МПа.


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