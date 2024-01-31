В цехе, где изготавливают крупногабаритные
шаровые краны и шиберные задвижки, проводят монтаж уникального испытательного
стенда российского производства.
Оборудование предназначено для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры DN 700-1400 мм в горизонтальном положении.Максимальное давление испытаний – 24 МПа.
Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры осуществляет модернизацию производственных мощностей.31 января, 2024
В цехе, где изготавливают крупногабаритные
шаровые краны и шиберные задвижки, проводят монтаж уникального испытательного
стенда российского производства.