Волгоградский метизный завод резьбового крепежа получил новый займ регионального ФРП в сумме 50 млн рублей. 23.01.2024

Согласно информации регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, размер нового льготного займа, выданного Волгоградскому метизному заводу Фондом развития производства (ФРП), составил 50 млн рублей. Средства предоставлены под 3% годовых сроком на 2 года на финансирование текущей деятельности предприятия — завод активно развивает производство резьбового крепежа для отечественных тракторов, комбайнов и сеялок. Волгоградский метизный завод является активным получателем государственной поддержки, совокупный объём полученной финансовой помощи от областного ФРП уже составил порядка 90 млн рублей. С помощью господдержки компания увеличила на треть выпуск крепёжных изделий. Производственная мощность завода возросла с 3 тыс. до 4 тыс. тонн единиц продукции в год. По предварительным итогам объём региональной и федеральной поддержки промпредприятий региона за 2023 год превысил 11 млрд рублей. При этом за последнее десятилетие промышленный комплекс суммарно перечислил в консолидированный бюджет Волгоградской области порядка 350 млрд рублей, что почти в 9 раз больше объёмов господдержки.

